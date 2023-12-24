Окупанти зізналися у застосуванні хімічної зброї на Херсонщині: що кажуть у ЗСУ

Аналітики ISW зауважили, що росіяни визнали використання хімічної зброї у Херсонській області. Мовиться про те, що 810-та бригада морської піхоти ворога написала, що атакує ЗСУ хімічною зброєю.

За даними аналітиків, Росія порушує Конвенцію про заборону хімічної зброї (CWC), яка забороняє використання RCA як методу ведення війни. Цю інформацію прокоментували також в Збройних Силах України, пише 24 Канал.

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Що кажуть про хімічну зброю в ISW

810-та бригада морської піхоти Чорноморського флоту Росії підтвердила, що навмисно використовує хімічну зброю проти українських військ, що є очевидним порушенням Конвенції про заборону хімічної зброї, учасником якої є Росія,

– заявили в ISW.

Там також пояснили, що 22 грудня окупанти опублікували у своєму телеграм-каналі великий пост, де детально описала "радикальну зміну тактики", яку бригада застосовує проти українських сил у Кринках (на східному березі Херсонської області).

Окрім того, підрозділи 810 бригади:

здійснили ротацію в районі Кринок та застосовують нову тактику "скидання гранат К-51 з безпілотників" на позиції ЗСУ, щоб змусити українських бійців вийти з укріплень та піддати їх обстрілу з різних видів зброї;

опублікували кадри в мережі, на яких, очевидно, видно таке скидання К-51 на українську позицію, імовірно в Кринках.

Аналітики звертають увагу, що аерозольні гранати К-51 наповнені подразнюючим газом CS (2-хлорбензальмалононітрил) – різновидом сльозогінного газу, який використовується для боротьби з масовими заворушеннями (також відомий як агент контролю заворушень RCA).

Конвенція про заборону хімічної зброї (CWC) забороняє використання RCA як методу ведення війни, і Росія є державою-учасницею CWC з 1997 року.

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Росія з 1997 року є державою-учасницею Конвенції про хімічну зброю. Саме цей документ забороняє її використання як методу ведення війни.

Керівниця об'єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк розповіла в ефірі телемарафону, що Україна наразі не має верифікованої інформації про це.

Ми вивчаємо обстановку, збираємо дані з різних напрямків в зоні нашої відповідальності. Якщо буде зафіксований та підтверджений такий факт, то він буде й оприлюднений,

– заявила Гуменюк.

Вона додала, що окупанти можуть готувати обстріли. Адже є активність безпілотників у напрямку населених пунктів Куцурубської й Очаківської громади, які навпроти Кінбурнської коси.