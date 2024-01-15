Застосування хімічної зброї росіянами: у ЗСУ розповіли про вплив газу на здоров'я бійців
Росіяни регулярно застосують хімічну зброю проти українських військових, попри те, що такі методи війни заборонені. Протягом доби фіксується принаймні декілька випадків.
Про це в ефірі телемарафону повідомив речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун. Раніше Генштаб повідомляв, що лише протягом січня зафіксовано 51 випадок застосування хімічної зброї.
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Чим небезпечна хімічна зброя
Олександр Шпутун розповів, що в середньому двічі-тричі за добу росіяни використовують хімічну зброю на Таврійському напрямку. Зазвичай це хлорпікринові гранати К-51.
Вони викликають подразнення шкіри, сльози. Якщо у великій концентрації у наших солдатів може з'являтися блювота, утруднене дихання. Якщо вже зовсім, у людини якась алергія, то може дійти й до смертельних випадків. Але наразі такого не фіксувалося,
– повідомив речник.
Протигази досить довго допомагають проти хлорпікрину. Також впливає й вітер – однак тут варто зважати на те, куди він дме. Значних втрат через застосування цього озброєння немає. Ворог намагається кинути ці гранати у бліндаж і застосовує, коли їм необхідно зробити ротацію на передових позиціях. Або ж їх також використовують під час штурмів.
Використання хімічної зброї
- У Генштабі повідомили, що Сили оборони зафіксували 626 фактів застосування Росією боєприпасів, які споряджені отруйними хімічними речовинами. З них 51 – лише за січент цього року.
- 14 грудня 2023 року наші захисники виявили новий тип газових гранат РГ-ВО. Вони містять хімічну речовину CS. Це може свідчити про розширення арсеналу хімічної зброї, яку використовує агресор. Важливо, що своїми діями Росія цинічно порушує Конвенцію про заборону хімічної зброї (CWC), членом якої вона є.
- Декілька тижнів тому ворог сам визнав використання хімічної зброї у Херсонській області. Аналітики ISW повідомили з посиланням на загарбників, що 810-та бригада морської піхоти ворога написала, що атакує ЗСУ забороненими речовинами. Вони стверджували, що "змінили тактику" і застосовують "скидання гранат К-51 з безпілотників", щоб українські захисники виходили з укріплень.