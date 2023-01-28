Хімічні грілки для військових: що це таке та як довго тримає тепло

Українець покращив технологію звичайних хімічних грілок, якими активно користуються військові. Вони допомагають зігрітися в холодну погоду.

Про це 24 Каналу розповів підприємець і волонтер Олександр Петрянич. За його словами, йому з командою вдалося суттєво покращити технологію хімічних обігрівачів. Військові, які користувалися ними, дуже задоволені.

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Тримають тепло більш ніж 12 годин

Як наголосив Петрянич, фактично за 2 місяці роботи не було негативних скарг від військових, що грілки недостатньо або ж забагато гріли. Також ініціатива отримала багато позитивних відгуків від волонтерів та благодійних фондів.

Вони містять в собі активоване вугілля, залізо та речовини, які тримають тепло. Ти відкриваєш пакет, туди потрапляє повітря, і мішечок нагрівається до 50 градусів. Тепло тримається упродовж 8 – 10 годин. Потім потрібно витягнути з рукавиці, помнути мішечок, щоб в нього потрапило повітря,

– зазначив Петрянич.

Грілки можна використовувати як для рук, так і для ніг та інших частин тіла. Зараз вдалося розробити невеликі мішечки 5 на 5 сантиметрів, які можна покласти в шапку, щоб вуха не мерзли.

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Здебільшого товар замовляють благодійні фонди партіями по 300 – 1000 штук. Також звертають волонтери, які закуповують по 200 – 500 одиниць. Також багато жінок замовляють грілки для своїх чоловіків-військових.

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