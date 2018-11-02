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      "Хімік" на останніх хвилинах вирвав перемогу в "Одеси"

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      "Хімік" переміг "Одесу"
      "Хімік" переміг "Одесу" / ФБУ

      У видовищному поєдинку з напруженою кінцівкою "Хімік" виявилися сильнішим за "Одесу" в матчі Суперліги з баскетболу.

      "Хімік" – "Одеса" 90:89 (26:14, 20:27, 19:27, 25:21)

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      Господарі вдаліше за одеситів провели старт матчу: команда Степановського краще атакувала з гри, мала перевагу на щитах у той час як одесити більше втрачали м’яча. Окремо варто відзначити Павлова, який вже за підсумками першої чверті мав в активі 9 очок + 5 підбирань, а у другій десятихвилинці майже подвоїв свої показинки.

      Але у другій частині першої половини одесити зуміли стабілізувати гру, налагодили гру в захисті і відразу додали на чужій половині, набравши за чверть 27 очок і скоротивши відставання перед великою переровою до 5 балів.

      Команда Олега Юшкіна продовжила свій вдалий відрізок і у другій половині, причому зуміла приголомшити господарів. Одесити зробили вбивчий ривок 18:3, не просто відігравши відставання, а отримавши 10 очок переваги.

      Здалося, що господарі втратили впевненість і на певному відрізку збились на індивідуальні дії, однак Степановському вдалося знайти протидію супернику, а завдяки триочковим Марченка та Мальчевського южненці перед заключною чвертю скоротили відставання до 3 балів.

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      Вирішальна десятихвилинка перетворилась на справжню битву. "Хімік" швидко зрівняв рахунок, на що одесити відповіли міні-ривком від Белікова та Щепкіна – у команди Юшкіна "+6" на екваторі чверті.

      Активні дії під кошиком від Джонса, який прокинувся у кінцівці, та триочковий Мальчевського повернули господарям перевагу в одне очко, після чого настав час лідера одеситів. Двома поспіль лей-апами Беліков повернув одеситам мінімальну перевагу, але після штрафних Джонса та Пустозвонова рахунок на табло рівний за 40 секунд до закінчення гри.

      Джонс повернув перевагу господарям в одне очко, реалізувавши один штрафний вже у наступній атаці, але прохід під кільце після вдалого пік-н-ролу від Тищенка відправив южненців на тайм-аут за"-1".

      8 секунд знадобилося господарям, щоб набрати чергові два бали: за 3 секунди до кінця матчу Джонс отримав відмінну передачу під кошиком від Едвіна, та заробивши фол, реалізував обидва штрафні. Але й на цьому гра не закінчилася: після тайм-ауту одесити, які мали 2 секунди на атаку, спробували довести м’яч у трисекундну до Белікова – форвард виловити його не зумів, але завадив йому Рябчук, який отримав 5 фол і дав суперникам останній шанс врятувати матч.

      Однак у вирішальний момент кращий снайпер цього матчу не впорався з напругою – Беліков схибив обидва штрафні і Хімік зумів видряпати перемогу у цій неймовірній грі – 90:89!

      Южненці зуміли взяти реванш за поразку в першому колі, здобувши свою 5 перемогу у 8 поєдинках "регулярки" і завдавши одеситам третьої поразки в 7 матчах.

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      Теги: Спорт Баскетбол чемпіонат України з баскетболу
      Джерело: 24 Канал
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