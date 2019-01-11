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      "Хімік" на виїзді здолав "Політехнік" та зміцнив лідерство у Суперлізі

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      "Хімік" переміг "Політехнік"
      "Хімік" переміг "Політехнік" / ФБУ

      Южненський "Хімік" обіграв харківський "Політехнік" у виїзному матчі регулярного чемпіонату Суперліги з рахунком 85:72.

      "Політехнік" – "Хімік" 72:84 (18:10, 20:31, 18:16, 16:27)

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      Перша чверть залишилася за господарями, але вже до великої перерви "Хімік" вирвався вперед в рахунку. Третя чверть залишила питання про переможця відкритим, але в заключному відрізку більш досвідчена команда Віталія Степанівського пішла у відрив і втримала перевагу.

      Найрезультативнішими у господарів стали Делван Грем, який набрав 20 очок, Девіс Джаван (19) та Станіслав Завадський (16); у гостей – Ілля Сидоров (23) та Кирило Марченко (19).

      Для "Хіміка" ця перемога стала четвертою поспіль, южненський клуб очолює турнірну таблицю Суперліги. "Політехнік" з 4 перемогами в 16 матчах йде передостаннім.

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      Теги: Спорт чемпіонат України з баскетболу Баскетбол БК Хімік БК Політехнік
      Джерело: 24 Канал
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