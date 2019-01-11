"Хімік" на виїзді здолав "Політехнік" та зміцнив лідерство у Суперлізі

Южненський "Хімік" обіграв харківський "Політехнік" у виїзному матчі регулярного чемпіонату Суперліги з рахунком 85:72.

"Політехнік" – "Хімік" 72:84 (18:10, 20:31, 18:16, 16:27)

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Перша чверть залишилася за господарями, але вже до великої перерви "Хімік" вирвався вперед в рахунку. Третя чверть залишила питання про переможця відкритим, але в заключному відрізку більш досвідчена команда Віталія Степанівського пішла у відрив і втримала перевагу.

Найрезультативнішими у господарів стали Делван Грем, який набрав 20 очок, Девіс Джаван (19) та Станіслав Завадський (16); у гостей – Ілля Сидоров (23) та Кирило Марченко (19).

Для "Хіміка" ця перемога стала четвертою поспіль, южненський клуб очолює турнірну таблицю Суперліги. "Політехнік" з 4 перемогами в 16 матчах йде передостаннім.

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