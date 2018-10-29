"Хімік" вдома переміг "Миколаїв" у матчі Суперліги

Южненський "Хімік" переміг "Миколаїв" у домашньому поєдинку регулярного чемпіонату Суперліги – 87:81.

"Хімік" – "Миколаїв" 87:81 (24:21, 28:17, 22:18, 13:25)

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До заключної чверті гра перебувала під повним контролем "Хіміка", який звично побудував напад від гри під кільце, добре контролював щит і змусив "Миколаїв" збитися на якісні кидки, які, до того ж, у команди Чернія не дуже-то й пішли.

До честі гостей, ті не збиралися опускати рук. Упродовж заключної чверті вони скорочували відставання до 5 очок. Попри безрезультатну затяжну атаку на останніх секундах, миколаївці після порушення реалізували триочковий. Загальна різниця скоротилася до чотирьох очок. Втім на більше миколаївцям забракло часу, южненці таки втримали перемогу.

"Хімік" наздогнав у турнірній таблиці "Київ-Баскет" та "Дніпро", які йдуть після "Запоріжжя", яке захопило лідерство.

Наступний матч "Хімік" зіграє також вдома – 2 листопада проти "Одеси". "Миколаїв" наступного дня гратиме також вдома проти "Запоріжжя".

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