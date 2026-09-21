Завдяки дослідженням істориків сьогодні ми розуміємо, що апокаліпсис був навіть ближче, ніж вважали сучасники. Офіційна історія часто фокусується на фігурах Кеннеді та Хрущова, але справжня драма розгорталася далеко від овальних та кремлівських кабінетів – у глибинах океану та на секретних авіабазах. 24 Канал розповість про це трохи докладніше.

Чому доля людства опинилася в руках одного офіцера у задушливій субмарині?

Кубинська криза – це не просто сухий параграф у підручниках з історії. Це живий трилер, зітканий із секретних телеграм, фатальних непорозумінь та неймовірного збігу обставин. Один із яскравих прикладів, що показують напругу тих днів – 27 жовтня 1962 року, яке увійшло в американську історіографію як "Чорна субота". Саме того дня світ підійшов до ядерного голокосту на відстань одного натискання кнопки.

У водах Саргасового моря поблизу Куби американські есмінці, зокрема USS Beale, почали скидати сигнальні глибинні бомби на радянський дизельний підводний човен Б-59. Американські військові не знали одного критичного факту – субмарина була озброєна торпедою з ядерною боєголовкою потужністю 15 кілотонн, а це еквівалент бомби, скинутої на Хіросіму.

Ситуація на борту Б-59 була катастрофічною – температура у відсіках сягала 50 градусів, через рівень вуглекислого газу моряки втрачали свідомість. Ще й зв'язку з Москвою не було вже кілька днів. Капітан підводного човна Валентин Савицький, виснажений і дезорієнтований вибухами глибинних бомб, вирішив, що третя світова війна вже почалася – і віддав наказ підготувати ядерну торпеду до запуску по авіаносцю USS Randolph.

Для запуску потрібна була згода трьох старших офіцерів, і капітан з політруком сказали "так" – лише третій офіцер, начальник штабу флотилії Василь Архипов, відповів категоричним "ні". У задушливій темряві металевої капсули й під шаленим психологічним тиском він зберіг холодний розум та переконав капітана спливти на поверхню і дочекатися наказів. Якби не його вето, ядерна торпеда знищила б американську ескадру, що неминуче спровокувало б масований ядерний удар США у відповідь. Один чоловік, чиє ім'я десятиліттями залишалося невідомим загалу, буквально скасував кінець світу.

Найцікавіше, що варто знати про Кубинську ракетну кризу: дивіться відео FaridGovoryt

Які таємні угоди й абсурдні випадковості ледь не "розігріли" ядерним вогнем Холодну війну?

Окрім драми в океані, криза супроводжувалася неймовірними політичними та військовими аномаліями. Для прикладу варто згадати про здатний шокувати лист Фіделя Кастро, написаний 26 жовтня 1962 року – кубинський лідер, переконаний у неминучості американського вторгнення, фактично вимагав від Москви завдати превентивного ядерного удару по США. Цей "лист Армагеддону" настільки налякав радянське керівництво, що стало очевидним – ситуація виходить з-під контролю навіть тих, хто її ініціював.

Але найабсурдніший і водночас найстрашніший інцидент стався на території самих США, далеко від Карибського басейну. 25 жовтня на авіабазі Дулут у Міннесоті спрацювала сигналізація периметра – охоронець побачив тінь, що перетинала огорожу, і, діючи за протоколом воєнного часу, відкрив вогонь, активувавши тривогу саботажу. На сусідній базі Волк-Філд у Вісконсині через технічну помилку замість звичайної тривоги пролунав сигнал бойового вильоту.

Пілоти перехоплювачів F-106, озброєних ядерними ракетами AIR-2 Genie, кинулися до літаків, впевнені, що почалася війна. На щастя, їх зупинили – та буквально в останню секунду, коли офіцер на автомобілі виїхав на злітну смугу, відчайдушно блимаючи фарами. Ким виявився "радянський диверсант", що ледь не спровокував запуск ядерних бомбардувальників? Це був звичайний чорний ведмідь, який блукав біля паркану.

Розв'язка кризи також була далекою від публічного тріумфу, який транслювали медіа того часу. Офіційно США змусили СРСР забрати ракети з Куби завдяки морській блокаді (карантину). Проте справжнім ключем до миру стала таємна угода (її тримали у найсуворішому секреті від американської громадськості та союзників багато років, щоб зберегти політичний імідж адміністрації Кеннеді) – Вашингтон погодився демонтувати свої балістичні ракети PGM-19 Jupiter, розміщені поблизу Ізміра в Туреччині.

Озираючись на ці події з перспективи 2026 року, ми бачимо Кубинську кризу не як перемогу однієї з ідеологій, а як моторошний урок людської вразливості. Вона довела, що найдосконаліші військові стратегії можуть розбитися об втому одного капітана, технічний збій сигналізації або навіть випадкового ведмедя. Саме після тих 13 днів між Вашингтоном та Москвою була створена пряма лінія зв'язку – знаменитий "червоний телефон", щоб більше ніколи доля планети не залежала від сліпого випадку.