Трирічний сирійський хлопчик з Алеппо, який став відомим усьому світу, один із тих тисяч, на яких ми, як самі хвалилися, успішно протестували всі нові системи російського озброєння, перед смертю пообіцяв поскаржитися Аллаху.

Хлопчик з Алеппо та дівчинка з Вінниці

У той час я написав кілька рядків. Про це заявив Андрій Піонтковський, інформує 24 Канал.

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Дитя, що погрожує своїм мучителям поскаржитися Богу, – образ Достоєвського, дуже важливий у творчості та його світогляді. Агностик все своє свідоме життя, я ніколи раніше так пристрасно не бажав, щоб Бог був. І щоб хлопчик з Алеппо розповів йому про все. Про "тестування", про Путіна, Лаврова, Шойгу, Гундяєва. І про нас усіх.

Не може бути нам співчуття, ні прощення. Будь ми всі прокляті…

Схоже, хлопчик з Алеппо дістався все-таки до Аллаха. Для нас, росіян, починається довга відплата за темряву скоєних нашими громадянами від нашого імені по всьому світу злочинів проти людяності.



Сирійський хлопчик, який загинув через російське бомбардування / Фото надане автором

Дівчинка з Вінниці, чотирирічна Ліза, розлучилася з нами інакше, без болю та страждань, в одну зі щасливих миттєвостей свого короткого життя. Дівчинка з синдромом Дауна йшла з мамою у чудовий сонячний день на заняття з логопедом. Ліза була у чудовому настрої. Вона котила коляску і дуже пишалася цим своїм умінням.



Ліза загинула внаслідок ракетного удару по Вінниці / Фото з інстаграму Ірини Дмитрієвої

"Дівчинка була дуже розумна й уміла. Ліза любила до нас ходити. Дуже раділа – дівчинка була дуже добра", – згадує педагог.

Бог (Провидіння, Світовий Дух Історії, Вселенський ШІ) вже ухвалив свій вирок. Вони повертаються. Сотні тисяч катів, що статистично вижили, добровільно вирушили вбивати за гроші, розбещені наркотиком безкарності і навіть прославленням їх рутинних злочинів, повертаються до батьківського будинку. Поки що їх одиниці. Але вони можуть масово ринути вже завтра після "заморожування". Або післязавтра.

Їх назвуть "українцями", як у 90-х називали "афганцями". "Афганці" підривали один одного десятками на цвинтарях за горілчані квоти. "Українці" просто зжеруть країну без залишку зсередини.