Мені страшно, не знаю, де батьки: до поліції звернувся 6-річний хлопчик з Голосіївського району
Джерело:Патрульна поліція Києва
Зранку 7 лютого до поліції надійшло повідомлення від 6-річного киянина з Голосіївського району. Він налякано повідомив, що не знає, де його батьки.
Варто зазначити, що тоді ж росіяни завдали ударів по Києву – зокрема, під обстріл потрапив й Голосіївський район. Цілком ймовірно, що хлопчика налякали гучні звуки.
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Виклик від 6-річного хлопчика
Зранку 7 лютого до поліції Києва надійшло повідомлення від 6-річного хлопчика у Голосіївському районі столиці.
Мені страшно. Я прокинувся сам удома та не знаю, де батьки. Допоможіть,
– розповів хлопчик.
Хлопчик не знав домашньої адреси, тому спробував пояснити своє місцеперебування, орієнтуючись на краєвид із вікна. Поліцейським навіть за такими ознаками вдалося знайти будинок маленького заявника – його щастю не було меж, коли він побачив автівку патрульних.
Правоохоронці піднялися на поверх, де була квартира хлопчика і безперервно спілкувалися з ним за зачиненим дверима. З матір'ю дитини вдалося зв'язатися – з'ясувалося, що жінка поїхала на роботу та залишила дитину саму. Вона швидко повернулася додому та відчинила двері квартири. Патрульні переконалися, що дитина не постраждала та познайомилися зі сміливим маленьким заявником.
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Обстріл Києва 7 лютого
- Внаслідок масованої ракетної атаки вранці 7 лютого у Києві, у Голосіївському районі сталася пожежа в багатоповерховому житловому будинку: зайнялося з 10 по 15 поверхи. Також загорілися автівки, а також станція техобслуговування.
- Станом на 11:20, за даними КМВА, унаслідок обстрілу столиці постраждало 32 людини. Відомо, що з-під завалів дістали тіло вже четвертого загиблого через атаку киянина. На місці досі працюють рятувальники.
- Сили протиповітряної оборони над Києвом та в районі столиці знищили приблизно два десятка ракет. Загалом над Україною вдалося знищити 44 повітряних цілей ворога: 29 ракет, а також 15 ударних БпЛА. Ворог застосував 64 засоби повітряного нападу.