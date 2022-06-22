Хлопчик із Чернівців зустрівся з Папою Франциском і навіть проїхався з ним у папамобілі

Чимало українських біженців зараз перебуває в Італії. Країна надала їм тимчасовий прихисток.

Хлопчик із Чернівців зустрівся з Папою Франциском

Папа Римський виявив жест підтримки – посадив у свій автомобіль 11-річного чернівчанина Назара Перогана. Хлопчик проїхався з понтифіком автомобілем і вручив йому свій малюнок.

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Назар сьогодні поспілкувався із Папою Римським. Він подарував Франциску свій малюнок і проїхався разом із понтифіком у авто площею Святого Петра. Дитина щаслива,

– написала мати Назара Надія Карбунар.

Поїздку Назара з понтифіком навіть вдалося зняти на відео. Хлопчик справді виглядає щасливим.

Діти, які були зі мною в папамобілі – це українські діти. Не забуваймо про Україну. Не припиняймо думати про страждання цього мученицького народу,

– сказав Папа Римський.

Назар із Чернівців проїхався з Папою Франциском у папамобілі: дивіться відео

Що Папа каже про війну в Україні

Папа Римський Франциск почав говорити світові про війну Росії проти України. Щоправда, Франциск десь побачив "провокації" та "можливості" запобігти війні. На його думку, війна в Україні "можливо, була якось спровокована, або не попереджена". Втім, обійшовся без уточнень.

Також він нарешті визнав, що росіяни коять страшні злочини, але разом з тим спробував применшити масштаби їхніх діянь, згадавши про "найманців". Крім того, Франциск сказав, що він не "за Путіна", але збирається розрізняти "хороше та погане" без роздумів про інтереси та коріння проблем, і що все це дуже складно.

До того ж Франциск заявив, що агресія Росії в Україні начебто була "спровокована". Генсек НАТО відреагував на такі заяви. Єнс Столтенберг заявив, що це – винятково війна президента Володимира Путіна. Він зазначив, що НАТО надає Україні військову допомогу, аби та реалізувала своє право на самооборону.

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