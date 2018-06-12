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Хлопчик чи дівчинка: вагітна Світлана Тарабарова розсекретила стать первістка

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Світлана Тарабарова розсекретила стать дитини
Світлана Тарабарова розсекретила стать дитини / Фото із соцмереж

Українська співачка Світлана Тарабарова в захопленні від очікування на появу первістка. Відтак співачка не втримала в секреті стать своєї першої дитини.

Про це зірка розповіла в інтерв'ю журналу Viva.

Свою вагітність Світлана Тарабарова спершу приховувала. Та коли округлий живіт вже виднівся у стрункої артистки, вона все ж вирішила розповісти громадськості про очікування первістка. Сталось це на 6-му місяці вагітності. 

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З того часу співачка не приховує свого захвату та активно публікує милі знімки, демонструючи свою щастя від вагітності. 

Я почала пити активоване вугілля, дотримувалась рисової дієти. А потім дзвоню своєму лікарю, і вона цікавиться: "Світланко, а ви тест зробили?" Я кажу: "О, чудова ідея!" І о четвертій ранку побачила довгоочікувані дві смужки. Розбудила Льошу в повній ейфорії. Звичайно, ми вже не заснули: сміялися, плакали, будували плани – в загальному, ми були щасливі,
 – розповіла Світлана Тарабарова.

 

Окрім цього, Світлана Тарабарова зізналась, що очікує на появу хлопчика. Вона з чоловіком продюсером Олексієм Бондарем вже придумали ім'я майбутній дитині, однак не розголошуватимуть його до появи малятка. 

Так, це хлопчик! До народження (ім'я дитини, – ред.) не можна говорити. Погана прикмета. Поки ми його називаємо "пацан",
– додала Світлана Тарабарова. 

 

Теги: Новини України LifeStyle Музика Зіркові мами
Джерело: 24 Канал
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