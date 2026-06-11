Подробиці справи розповіли в Офісі Генпрокурора.

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Що відомо про вбивство українського захисника?

За даними слідства, через Telegram підозрюваний отримав від представника російських спецслужб завдання за грошову винагороду в сумі близько 5000 грн організувати вбивство 23-річного морського піхотинця.

Для реалізації плану через фейковий акаунт дівчини в соцмережах російські спецслужби вийшли на українського військового, зав'язали з ним переписку та домовилися надіслати йому "подарунок" поштою.

Далі, за інструкціями куратора, завербований мешканець Полтавщини придбав пляшку міцного алкоголю, за допомогою шприца непомітно ввів у неї заздалегідь підготовлену отруйну суміш на основі метадону й відправив посилку до Житомира.

Військовий, не підозрюючи про небезпеку, отримав відправлення та випив алкоголь у себе вдома. Згодом його госпіталізували в тяжкому стані. Чоловік помер у реанімації через кілька днів.

Затримання підозрюваного: дивіться фото ОГП

Підозрюваного затримали за місцем проживання в Полтавській області. 10 червня 2026 року йому оголосили про підозру, а також вирішується питання щодо запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Слідство триває – правоохоронці встановлюють інших осіб, які можуть бути причетні до організації та виконання злочину. За інкримінованою статтею хлопцю загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, 8 червня стало відомо про затримання колишнього військовослужбовця, якого підозрюють у підготовці замаху на заступника керівника Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрія Юсова. За даними слідства, це 38-річний мешканець Києва раніше брав участь у бойових діях, але залишив службу за станом здоров'я.

Він мав попередню судимість за майнові злочини. Підозрюваний збирав відомості про маршрути пересування, місце проживання та робочий графік Юсова. За виконання замаху, за інформацією правоохоронців, йому обіцяли 100 тисяч доларів.