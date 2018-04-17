Хлоя Кардашян не пробачить нареченому-зраднику, – ЗМІ

Західні ЗМІ активно обговорюють пару зірки реаліті-шоу Хлої Кардашян і баскетболіста Трістана Томсона, які нещодавно стали батьками. За словами інсайдерів, немає жодних шансів на те, що Хлоя пробачить бойфренда, який її зрадив.

Джерело, наближене зірки реаліті-шоу, розповіло, що вона кілька днів не розмовляє з Тристаном і не буде закривати очі на його зради, а також Хлоя планує покинути будинок у Клівленді, як тільки у неї з'явиться така можливість, повідомляє TMZ.

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Інсайдер наголошує, що Кардашян ніколи не пробачить бойфренда-зрадника. І весь клан зіркового сімейства тепер налаштований проти Трістана.

Інсайдер додав, що Хлоя зараз перебуває з дочкою в будинку Трістана тільки тому, що медики не рекомендують їй переносити перельоти найближчим часом. Як тільки вона отримає дозвіл лікарів, вона відразу ж повернеться до рідного дому в Лос-Анджелес.

Допис, поширений Khloé (@khloekardashian) 1 Січ 2018 р. о 10:08 PST

Як відомо, 33-річна Хлоя народила дівчинку 12 квітня. Пологи зірки відбулись у лікарні американського міста Клівленд. Дитинку назвали Тру, що в перекладі означає "правда".

А декілька днів тому в мережі з’явилось відео, де хлопець Хлої Трістан дозволяв собі цілуватись з іншими жінками у клубі, а також провести ніч в одному з готелів із працівницею нью-йоркського стриптиз-клубу Лані Блер.