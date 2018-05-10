Хлоя Морец знайшла заміну Брукліну Бекхему: фото
21-річна американська актриса Хлоя Морец відвідала бейсбольний матч з новим бойфрендом, – актором Алексом Роу. Схоже, чутки про розірвання стосунків Хлої та Брукліна Бекхема справдились.
На фан-сторінці актриси з’явились нові фотографії, де щаслива Хлоя проводить час з Алексом на трибунах стадіону. Що цікаво, сама ж актриса оприлюднила в Instagram Stories фото, де тримає в руках бейсбольний м’ячик, – на одному з її пальців можна розгледіти обручку.
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Тому, можна припустити, що Хлоя не лише знайшла нове кохання, а й скоро може стати дружиною 27-річного актора.
Хлоя Морец засвітила в мережі можливу обручку
Самі ж новоспечена пара зіграла разом у головних ролях в стрічці "П’ята хвиля".
Алекс Роу і Хлоя Морец у фільмі "П’ята хвиля"
Нагадаємо, що в ЗМІ з'явились фотографії, на яких старший син Вікторії Бекхем цілувався з 20-річною канадської моделлю Лексі Вуд. Але про розрив відносин ні Морец, ні Бруклін так і не оголошували.