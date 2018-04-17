Хлої Кардашян дала новонародженій доньці оригінальне ім'я: деталі

Популярна зірка реаліті-шоу та модель Хлої Кардашян зізналась, як назвала свою новонароджену дитину. Для доньки американська знаменитість обрала оригінальне та незвичне ім'я.

Як відомо, 33-річна Хлої Кардашян народила первістка 12 квітня, близько 4 години ранку за місцевим часом. Пологи зірки відбулись у лікарні американського міста Клівленд, що в штаті Огайо.

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На сторінці в соціальній мережі Іnstagram новоспечена мама прокоментувала появу доньки та розсекретила її ім'я. За словами Хлої Кардашян, дівчинку вона назве Тру, що в перекладі означає "правда".

Наша маленька дівчинка, Тру Томпсон, підкорила серця, тому ми переповнені любов'ю. Таке щастя вітати цього ангела в сім'ї! Мама і тато люблять тебе,

– зворушливо написала Хлої Кардашян.

Зазначимо, що пологи Хлої Кардашян були передчасними. Зірка повинна була народити дитину вкінці квітня. Ймовірно, причиною цього стала поява у ЗМІ відео, на якому чоловік Хлої – канадський баскетболіст Трістан Томпсон – цілується з іншими жінками на вечірці. Окрім цього, він провів ніч в одному з готелів із працівницею стриптиз-клубу Лані Блер. В цей час Хлої Кардашян була на 3 місяці вагітності.

Хто така Хлої Кардашян?

Це американська акторка, світська левиця, модель та бізнесвумен. Хлої є рідною сестрою Кім Кардашян та бере участь у зйомках знаменитого реаліті-шоу "Сімейство Кардашян".