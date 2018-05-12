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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Хлої Кардашян вперше показала свою новонароджену доньку: чарівне відео

579 Читать новость на русском
Хлої Кардашян
Хлої Кардашян / Фото з вільних джерел

Зірка реаліті-шоу Хлої Кардашян насолоджується материнством. Досі акторка приховувала обличчя донечки Тру, однак на перший місяць від дня її народження, знаменитість вирішила показати милі кадри з дівчинкою.

Попри те, що передчасна поява первістка Хлої Кардашян була пов'язана з гучним скандалом, зірка все ж продовжила жити разом зі своїм коханим – баскетболістом Трістаном Томпсоном. Акторка відмовилась коментувати зраду чоловіка, повністю присвятивши себе материнству. 

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Досі зірка оберігала доньку Тру від зайвої уваги прихильників, проте на 1 місяць її життя вирішила зробите миле відео. На кадрах, опублікованих на Instagram-сторінці Хлої Кардашян, немовля лежить на руці зіркової мами, погойдуючи головою в сторони. Дівчинка вбрана в біло-рожевий одяг. Тру мило дивиться в камеру та привідкриває ротик. 

Щасливий перший місяць з Тру,
– підписала відео Хлої Кардашян. 

 

Нагадаємо, що 12 квітня Хлої Кардашян вперше стала мамою. Пологи зірки були передчасними. Ймовірно, причиною цього стала поява в ЗМІ кадрів, на яких її коханий Трістан Томпсон зраджує Хлої Кардашян з працівницею стриптиз-клубу. На відео, опублікованому в мережі, видно, що баскетболіст розважався з незнайомками та палко цілував їх. На час зради Хлої Кардашян була на 3 місяці вагітності. 

Знамениті родичі акторки спершу не коментували резонансного скандалу. Однак згодом Кім Кардашян розповіла, що її сестра Хлої проплакала всю ніч після оприлюднення новин про зраду її чоловіка. Водночас родичі, які з першого дня знайомства з Трістаном Томпсоном були проти їх стосунків, ніколи не пробачать баскетболісту цієї зради. Про це розповідали інсайдери. 

Теги: LifeStyle Діти Зіркові мами
Джерело: 24 Канал
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