Хмарно, дощі та подекуди заморозки: погода в Україні 9 травня

Погода в Україні у вівторок, 9 травня, буде хмарною. На Півдні, Сході та в Дніпропетровській області будуть короткочасні дощі. На решті територій України опадів не буде.

У більшості західних та північних областей на поверхні ґрунту будуть заморозки – 0 – 5 градусів. Невеликий мокрий сніг прогнозують на високогір'ї Карпат.

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Погода в регіонах України

На Заході України буде хмарна погода, в середньому 12 – 14 градусів тепла вдень та 3 – 5 – вночі. У північних областях істотних опадів також не прогнозують.

На Сході, Півдні країни та на Дніпропетровщині прогнозують короткочасні дощі. Там температура повітря вдень сягатиме 11 – 15 градусів тепла, вночі – 5 – 9 градусів.

На Київщині температура вночі буде 1 – 6 градусів тепла, на поверхні ґрунту також заморозки – до 0 – 5 градусів; температура вдень – 9 – 14 градусів тепла. У Києві вночі буде 4 – 6 градусів, вдень – 11 – 13 градусів.

Найтепліше буде на Закарпатті – до 17 градусів тепла.

Вночі 9 травня на Півночі та в Центрі України через заморозки на поверхні ґрунту оголосили. Вночі 10 – 11 травня у західних, Житомирській таВінницькій областях у повітрі сильні заморозки – 0 – 5 градусів, тобто 2 рівень небезпечності. У Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровограській, Одеській та Миколаївській областях на поверхні ґрунту заморозки – орієнтовно 0 – 5 градусів, тобто теж 1 рівень небезпечності.

Погода у містах України

Київ – +11...+13

Ужгород – +14...+16

Львів – +12...+14

Івано-Франківськ – +10...+12

Тернопіль – +11...+13

Чернівці – +12...+14

Хмельницький – +11...+13

Луцьк – +11...+13

Рівне – +11...+13

Житомир – +11...+13

Вінниця – +12...+14

Одеса – +13...+15

Миколаїв – +12...+14

Херсон – +12...+14

Сімферополь – +11...+13

Кропивницький – +11...+13

Черкаси – +11...+13

Чернігів – +11...+13

Суми – +11...+13

Полтава – +11...+13

Дніпро – +11...+13

Запоріжжя – +11...+13

Донецьк – +10...+12

Луганськ – +11...+13

Харків – +11...+13





Прогноз погоди на 9 травня / Фото Укргідрометцентру