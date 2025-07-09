Уламок "Шахеда" вбив жителя Хмельниччини під час нічної атаки
- В ніч на 9 липня Росія атакувала Україну дронами "Шахед" та ракетами, внаслідок чого на Хмельниччині загинув місцевий житель від уламків дрона.
- Росія запустила 728 безпілотників та 13 ракет, з яких 718 були знешкоджені; основною ціллю атаки був Луцьк.
В ніч на 9 липня Росія масовано атакувала Україну ударними дронами "Шахед" та ракетами. На жаль, на Хмельниччині уламок ворожого БпЛА вбив місцевого жителя.
Тіло жертви направили на судово-медичну експертизу. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Хмельницької ОВА Сергія Тюріна.
Дивіться також Залучали авіацію та дрони-перехоплювачі: Ігнат розповів, як відбивали нічну атаку
На Хмельниччині внаслідок нічної атаки загинула людина
У Хмельницькому районі під час нічної атаки Росії проти України загинула людина.
Загибла особа, 1960 року народження, отримала смертельне поранення від уламків ворожого безпілотного літального апарата типу "Shahed",
– повідомив Сергій Тюрін.
Тіло направили на судово-медичну експертизу.
Нагадаємо, Росія в ніч на 9 липня запустила по Україні рекордну кількість засобів повітряного нападу. Атакувала 728 безпілотниками та 13 ракетами різних типів. Знешкоджено 718 повітряних цілей. Водночас на Волинь залетіло близько 50 БпЛА та 5 ракет, зокрема 4 "Кинджали", основною ціллю атаки був Луцьк. Ми публікували детальну мапу руху ворожих дронів та ракет вночі 9 липня.