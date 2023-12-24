Хмельниччина відбилася від російських "Шахедів": в області працювала ППО

Російські військові атакували Україну "Шахедами" 24 грудня. Відомо, що на Хмельниччині працювала ППО по повітряних цілях ворога.

На Святвечір російські військові запустили кілька груп дронів-камікадзе. Відомо, що деякі з них долетіли до Хмельниччини. В регіоні на них полювали наші військові, працювала ППО.

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Що відомо про атаку

До цього закликає перший заступник глави Хмельницької ОВА Сергій Тюрін. Він о 22:03 повідомив, що у Хмельницькому районі працює ППО. Будь ласка, не ігноруйте повітряну тривогу та залишайтеся у безпечних місцях. Це може врятувати вам життя.

О 22:15 на Хмельниччині оголосили відбій повітряної тривоги. Це свідчить про те, що в регіоні відбилися від атаки дронами-камікадзе. Водночас у низці областей вона все ще зберігається. І не виключено, що карта повітряних тривог упродовж вечора та ночі продовжить "червоніти".

Станом на 22:15 повітряну тривогу оголосили у Миколаївській, Херсонській, Одеській, Дніпропетровській, Полтавській і Харківській областях. Не покидайте укриттів доти, поки не буде відбою.

О 22:19 Повітряні сили зазначили, що декілька нових груп "Шахедів" рухаються у напрямку Одеси та Чорноморська з Чорного моря.

О 22:27 повітряну тривогу оголосили також на Кіровоградщині. Закликаємо не нехтувати власною безпекою та перебувати в укриттях до відбою.

На Одещині пролунали вибухи