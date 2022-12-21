На Хмельниччині частина громад залишилась без світла
21 грудня 2022, 22:47Читать новость на русском
Джерело:Хмельницькобленерго
У Хмельницькій області п'ять громад залишились без світла. Енергетики проводять там аварійно-відновлювальні роботи.
Відповідну інформацію повідомили в обленерго 21 грудня. Там пояснили, що світла немає через пошкодження лінії електропередачі.
Зауважте До планових відключень світла у Києві ще далеко, але прогнози мають бути оптимістичними
Що відбувається зі світлом на Хмельниччині
На жаль, сьогодні (21 грудня – 24 канал) відбулося пошкодження лінії електропередачі 110 кіловат,
– пояснили в обленерго.
Там також запевнили, що станом на 21 грудня світла немає в:
- Старокостянтинівській;
- Старосинявській;
- частково у Шепетівській;
- Красилівській;
- та Полонській громадах.
За даними обленерго, рятувальники проводять аварійно-відновлювальні роботи та докладають максимум зусиль, щоб якомога швидше відновити розподіл електроенергії споживачам.
Яка ситуація зі світлом на Хмельниччині
- 21 грудня у Хмельницькій області діяли графіки планових відключень світла. Енергетики поділили область на 4 черги. Електрику там вимикали почергово.
- 20 грудня в Хмельницькобленерго заявили, що 21 грудня енергетики планують проводити ремонтні роботи на високовольтному обладнанні, що живить північні громади області та частину Хмельницького. Тому там планували знеструмити частину регіону.
- 15 грудня в частині Хмельницького не було світла. В обленерго повідомили, що відбулося аварійне пошкодження електромережі, яка живить регіон та частину обласного центру.