На Хмельниччині частина громад залишилась без світла

21 грудня 2022, 22:47
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Джерело:

Хмельницькобленерго

У Хмельницькій області п'ять громад залишились без світла. Енергетики проводять там аварійно-відновлювальні роботи.

Відповідну інформацію повідомили в обленерго 21 грудня. Там пояснили, що світла немає через пошкодження лінії електропередачі. 

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Що відбувається зі світлом на Хмельниччині

На жаль, сьогодні (21 грудня – 24 канал) відбулося пошкодження лінії електропередачі 110 кіловат,
– пояснили в обленерго.  

Там також запевнили, що станом на 21 грудня світла немає в:

  • Старокостянтинівській;
  • Старосинявській;
  • частково у Шепетівській;
  • Красилівській;
  • та Полонській громадах.

За даними обленерго, рятувальники проводять аварійно-відновлювальні роботи та докладають максимум зусиль, щоб якомога швидше відновити розподіл електроенергії споживачам.

Яка ситуація зі світлом на Хмельниччині 

  • 21 грудня у Хмельницькій області діяли графіки планових відключень світла. Енергетики поділили область на 4 черги. Електрику там вимикали почергово. 
  • 20 грудня в Хмельницькобленерго заявили, що 21 грудня енергетики планують проводити ремонтні роботи на високовольтному обладнанні, що живить північні громади області та частину Хмельницького. Тому там планували знеструмити частину регіону. 
  • 15 грудня в частині Хмельницького не було світла. В обленерго повідомили, що відбулося аварійне пошкодження електромережі, яка живить регіон та частину обласного центру.

Автор: Діана Квасневська