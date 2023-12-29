На Хмельниччині чули звуки вибухів: небезпека для Старокостянтинова

Зранку 29 грудня ворог атакував Хмельницьку область. Окупанти традиційно націлилися на Старокостянтинів.

Під час масованого обстрілу України 29 грудня росіяни атакували і Хмельницьку область.

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На Хмельниччині – вибухи

Раніше, о 07:41, Повітряні сили попереджали Старокостянтинів про те, що місцеві жителі повинні перейти в укриття.

Незадовго після цього, а саме о 07:45, на Хмельниччині пролунали звуки вибухів.

В регіоні продовжується повітряна тривога. Не фіксуйте наслідки влучань та роботи ППО.

Влада усіх регіонів нашої держави закликає не нехтувати безпекою та спускатися в укриття, оскільки ворог підступний.



Що взяти зі собою в укриття / Картинка 24 Каналу

Водночас речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк оцінювала, наскільки високою є загроза застосування ворогом ракет типу "Калібр" з акваторії Чорного моря. За її словами окупанти наростили корабельне угруповування. На бойовому чергуванні перебуває:

3 ракетоносії;

2 підводні човни;

1 надводний.

Зокрема, на чергуванні перебуває корабель "Адмірал Макаров" росіян. Отже, загальний залп "Калібрів" становить 16 одиниць. За словами Гуменюк, очевидно, рівень небезпеки суттєво зріс. Це також випливає з перехоплень, які отримали Сили оборони.