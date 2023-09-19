На Хмельниччині гучно: працюють сили ППО

У ніч на 19 вересня у низці областей оголосили тривогу через загрозу атаки БпЛА та ракетами. У Хмельницькій області чули вибухи.

Спершу інформацію про вибухи почали поширювати місцеві жителі. Згодом її підтвердив перший заступник начальника ОВА Сергій Тюрін.

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На Хмельниччині працює ППО

Хмельниччина. Чути вибухи. Працюють сили ППО. Залишайтеся в укриттях,

– написав Тюрін.

Тривогу у Хмельницькій області оголошували через загрозу атаки ворожими безпілотниками.

Вибухи чули в Одесі, Харкові та Кривому Розі

Під час оголошення повітряної тривоги необхідно перебувати в укриттях, аж доки не повідомлять про відбій. Не можна нехтувати цим правилом, адже воно рятує життя.

Увечері 18 вересня ворог атакував Харків. У місті прозвучала низка вибухів. Мер Ігор Терехов повідомив, що, за попередніми даними, під ударом ворога опинилася центральна частина Харкова. На щастя, з місцевих жителів ніхто не постраждав.

Згодом, уже вночі 19 вересня місцеві жителі повідомили про звуки вибухів в Одесі. Офіційних повідомлень про це поки не було.

Крім того, вночі гучно було й у Кривому Розі. Голова ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул підтвердив вибухи в місті.