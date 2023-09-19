На Хмельниччині гучно: працюють сили ППО
Джерело:Хмельницька ОВА
У ніч на 19 вересня у низці областей оголосили тривогу через загрозу атаки БпЛА та ракетами. У Хмельницькій області чули вибухи.
Спершу інформацію про вибухи почали поширювати місцеві жителі. Згодом її підтвердив перший заступник начальника ОВА Сергій Тюрін.
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На Хмельниччині працює ППО
Хмельниччина. Чути вибухи. Працюють сили ППО. Залишайтеся в укриттях,
– написав Тюрін.
Тривогу у Хмельницькій області оголошували через загрозу атаки ворожими безпілотниками.Важливо! Під час оголошення повітряної тривоги необхідно перебувати в укриттях, аж доки не повідомлять про відбій. Не можна нехтувати цим правилом, адже воно рятує життя.
Вибухи чули в Одесі, Харкові та Кривому Розі
Увечері 18 вересня ворог атакував Харків. У місті прозвучала низка вибухів. Мер Ігор Терехов повідомив, що, за попередніми даними, під ударом ворога опинилася центральна частина Харкова. На щастя, з місцевих жителів ніхто не постраждав.
Згодом, уже вночі 19 вересня місцеві жителі повідомили про звуки вибухів в Одесі. Офіційних повідомлень про це поки не було.
Крім того, вночі гучно було й у Кривому Розі. Голова ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул підтвердив вибухи в місті.