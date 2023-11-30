Шепетівка на Хмельниччині могла чути вибухи: уламки "Шахеда" впали на території заводу

Росіяни у ніч проти 30 листопада запустили по Україні кілька груп ударних безпілотників. Ворожі "Шахеди", розпочавши рух із Півдня, сягнули Заходу.

Вранці "Шахеди" з території Вінниччини потрапили на Хмельниччину. В області лунали вибухи.

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На Хмельниччині працювала ППО

О 4:33 Повітряні сили повідомили про загрозу ударних безпілотників для Хмельницької області. Близько шостої ранку жителі Шепетівського району могли чути вибухи. За словами першого заступника очільника Хмельницької ОВА Сергія Тюріна, це була робота ППО по ворожих цілях.

Відомо, що внаслідок збиття уламки "Шахеда" впали на території колишнього заводу. На щастя, травмованих немає. Пожежа відсутня. Пошкодження встановлюються.

Окупанти запускали кілька груп "Шахедів

О 23:44 Повітряні сили анонсували рух чергової групи безпілотників з Херсонської області у північно-західному у напрямку. Спочатку загроза ударів дронами виникла для Миколаївської та Дніпропетровської областей. Згодом повітряна тривога поширилася на Полтавщину, Кіровоградщину, Черкащину, Київщину, Житомирщину та Вінниччину. Зрештою, "Шахеди" потрапили на територію Хмельницької області. Відбой дали о 5:40.

Слід зазначити, що на Вінниччині теж лунали вибухи. Там працювало ППО.

Вночі 29 листопада окупанти знову били по Хмельницькій області "Шахедами". Тоді ворог атакував Україну 21 ударним дроном та 3 ракетами.

Усі цілі знищила ППО.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат розповів, що більшість ворожих БпЛА летіли саме на Хмельниччину.

Під ударом знову був Шепетівський район. Унаслідок падіння уламків "Шахеда" пошкоджено дах, вікна та двері приміщення агропідприємства,

На щастя, минулося без постраждалих.

Ігнат пояснив, що ворог часто атакує Хмельниччину, оскільки там розташований військовий аеродром. "Противник цю ціль собі облюбував і постійно намагається проникнути за допомогою ударних БпЛА", – зазначив Ігнат.

Увечері 29 листопада росіяни запустили "Шахеди" по Одещині. Тривога залунала після 20:00 години. Існувала загроза для Ізмаїльського та Білгород-Дністровського районів Одеської області та для самої Одеси. Кореспондентиповідомили о 20:51 про вибухи на Одещині. О 21:00 на Одещині був повторний вибух.