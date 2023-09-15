На Хмельниччині прогриміли вибухи: працювала ППО

Зранку 15 вересня у Хмельницькій області пролунали гучні вибухи. Сталось це під час повітряної тривоги, яку оголосили через загрозу застосування ударних дронів.

Про це повідомив з місця подій кореспондент Суспільного. Згодом у Повітряних силах підтвердили вибухи, але уточнили, що це робота Протиповітряної оборони.

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"Хмельниччина – робота ППО. Залишайтеся в укриттях", – ідеться в повідомленні командування Повітряних сил.

В ОВА теж повідомили про роботу ППО в області

В обласній військовій адміністрації Хмельницького теж повідомили про вибухи. Зокрема, перший заступник начальника ОВА Сергій Тюрін зазначив, що в області працює ППО.

"В області було чутно вибух. Працює ППО. До відбою повітряної тривоги залишайтеся в укриттях", – повідомив Тюрін.

Повторні вибухи

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Орієнтовно о 7:14 в Хмельницькій області прогриміли повторні вибухи. Про це повідомив кореспондент Суспільного.

"На Хмельниччині повторні вибухи", – зазначили в повідомленні.

Інших деталей поки не було.

Нова атака дронами: головне

Вночі проти 15 вересня в низці областей України оголошували повітряну тривогу через загрозу атак російськими ударними дронами.

Безпілотники змінили напрямок руху: спочатку вони рухалися на Південному Сході країни.

Про вибухи також повідомляли у Вінничині. Водночас уточнень про роботу ППО не було. Чи були в області прильоти – теж наразі невідомо. Варто дочекатись офіційної інформації від Генштабу.

Ворог шукає нову тактику

В ефірі телемарафону керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк розповіла, що як правило, ворог запускає дрони зі східного узбережжя Азовського моря та Криму.

За її словами, наслідки роботи військових в цій зоні відповідальності непогані, влучань не допущено. Речниця наголосила, що командування не одноразово наголошувало, що Росія продовжуватиме атаки і для цього буде використовувати нові маневри, нову тактику.