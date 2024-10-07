На Хмельниччині вибухи: ворог атакує "Кинджалами"

Вранці 7 жовтня у Хмельницькій області пролунали вибухи. Повітряні сили попереджали про російські ракети.

Вибухи на Хмельниччині чули близько 08:33. Про це повідомили кореспонденти Суспільного.

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До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.

Що відомо про вибухи на Хмельниччині сьогодні

Близько 08:27 по всій території України оголосили тривогу. Повітряні сили повідомили про ракетну небезпеку через зліт МіГ-31К. Уже за хвилину українські військові попередили, що на Старокостянтинів прямує швидкісна ціль.

"Кинджал" на Старокостянтинів,

– написали Повітряні сили о 08:32.

У Хмельницькій області пролунали вибухи.

Зауважимо, що під ракетною атакою агресора також столиця України. Вибухи в Києві пролунали близько 08:32. Повітряні сили попереджали про швидкісну ціль. У КМВА повідомили, що в Києві працювала ППО.

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Важливо! Не нехтуйте правилами безпеки й до відбою тривоги перебувайте в укриттях.