Ворог атакує ракетами: на Хмельниччині прогриміли вибухи
Росія 15 лютого атакувала територію України ракетами. Вибухи пролунали й в Хмельницькій області.
Про це повідомляють кореспонденти "Суспільного". Вибух пролунав близько о 06:32.
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Повітряні сили о 06:24 повідомили, що ракети вже фіксуються в західних областях. Зокрема, вони маневрували у Львівській та Івано-Франківській областях.
Близько о 06:32 пролунав вибух у Хмельницькій області. У Повітряних силах додали, що ракети постійно маневрують у Львівській та Хмельницькій областях.
Ракети знаходяться на Львівщині та Хмельниччині курс постійно змінюється,
– повідомили у Повітряних силах.
В Хмельницькій ОВА згодом повідомили, що в регіоні є ушкодження цивільних об'єктів.
Інформація про постраждалих станом на цей час не надходила. Прохання до усіх зберігати інформаційну тишу, допоки працюють відповідні служби,
– закликали в ОВА.
Росія атакувала Львівщину
Вибухи пролунали й у Львові. Близько о 06:33 місцеві жителі повідомили про вибухи. За кілька хвилин – пролунало ще кілька.
Львів. Дуже гучно. Нічого не знімаємо. Ніде не викладаємо. Працює ППО,
– закликав Максим Козицький.