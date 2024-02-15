Ворог атакує ракетами: на Хмельниччині прогриміли вибухи

Росія 15 лютого атакувала територію України ракетами. Вибухи пролунали й в Хмельницькій області.

Про це повідомляють кореспонденти "Суспільного". Вибух пролунав близько о 06:32.

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Повітряні сили о 06:24 повідомили, що ракети вже фіксуються в західних областях. Зокрема, вони маневрували у Львівській та Івано-Франківській областях.

Близько о 06:32 пролунав вибух у Хмельницькій області. У Повітряних силах додали, що ракети постійно маневрують у Львівській та Хмельницькій областях.

Ракети знаходяться на Львівщині та Хмельниччині курс постійно змінюється,

– повідомили у Повітряних силах.

Закликаємо українців не нехтувати сигналом повітряної тривоги й перебувати в укритті, поки не мине ракетна небезпека.

В Хмельницькій ОВА згодом повідомили, що в регіоні є ушкодження цивільних об'єктів.

Інформація про постраждалих станом на цей час не надходила. Прохання до усіх зберігати інформаційну тишу, допоки працюють відповідні служби,

– закликали в ОВА.

Росія атакувала Львівщину

Вибухи пролунали й у Львові. Близько о 06:33 місцеві жителі повідомили про вибухи. За кілька хвилин – пролунало ще кілька.

Львів. Дуже гучно. Нічого не знімаємо. Ніде не викладаємо. Працює ППО,

– закликав Максим Козицький.