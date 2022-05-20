На Хмельниччині спокійно: інформацію про вибухи спростували

В Україні зранку 20 травня лунала масштабна повітряна тривога. Була інформація про вибухи в Хмельницькій області, але вона не підтвердилась.

У Хмельницькій області все спокійно. Інформацію про вибухи спростував голова обласної військової адміністрації Сергій Гамалій.

До теми Вночі окупанти двічі обстріляли селище в Криворізькому районі

На території області все спокійно. Інформація в соціальних мережах і телеграм-каналах щодо вибухів у Хмельницькій області не підтверджена,

– повідомив він.

Повітряну тривогу зранку 20 травня оголошували в багатьох областях України. Зокрема, сигнали оповіщення населення пролунали на Півночі, Заході, а також у Центрі нашої держави.

Про вибухи на Хмельниччині писали телеграм-канали та соцмережі.

Також були повідомлення, що чутно звуки вибухів у Київській області та на Житомирщині. Припускали, що на Київщині могла працювати протиповітряна оборона.

Росія обстрілює Україну: останні випадки

Попри небезпеку для кожного регіону нашої держави, чи не найбільше потерпають Південь та Схід. Саме там, крім обстрілів, ще й тривають активні бойові дії, які віроломно провадить ворог. Очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомляв, що за 19 травня там загинуло 13 людей від атак росіян. Ті нещадно гатять по регіону й стріляють по цивільних, намагаючись захопити населені пункти.

Страждає від російських бойових снарядів і Миколаївська область. Зокрема, ще 18 травня ворог обстріляв Широківську громаду. Через це там повністю зруйнований один житловий будинок, ще 7 росіяни своїми бомбами пошкодили. У ніч проти 19 травня росіяни вже обстрілювали Інгульську громаду. Відомо про пошкоджені 12 житлових будинків, але попередньо, обійшлось без загиблих та постраждалих.

Атакують російські окупанти й прифронтову Дніпропетровську область. У ніч на 20 травня під обстріл потрапив Криворізький район. Саме на той напрямок ворог гострив зуби, щоб наступати, але наші військові обламали його підступні плани. Та, на жаль, вберегти від ракет важче, ніж зупинити на землі. Тому там 2 людей отримали осколкові поранення. Також пошкодили автівки місцевих мешканців і 24 домоволодіння, зруйнували 3 будинки.

ЗСУ відбивають атаки ворога: дивіться відео

Влада постійно закликає людей не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Російські окупанти атакують своїми ракетами всю територію нашої держави. Тому, якщо ви перебуваєте у відносно спокійному регіоні, де немає активних бойових дій, все одно треба йти в укриття.