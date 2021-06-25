На Хмельниччині ВАЗ збив матір із 3-річною дитиною

25 червня 2021 , 13:34
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Джерело:

Шепетівське районне управління поліції

У місті Славута Хмельницької області 24 червня 63-річний водій "ВАЗ -2101" збив двох пішоходів. Це були матір та дочка.

Аварія сталась близько о 07:45. Жінка з дитиною йшли в попутному напрямку.

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Пішоходи отримали травми

Внаслідок ДТП потерпілі отримали травми. Дитину забрали до травматологічного відділення місцевої лікарні.

Що загрожує водію

Правоохоронці вже відкрили кримінальну справу через порушення правил дорожнього руху. Водію загрожує штраф, виправні роботи чи обмеження волі до 3 років.  

Слідство триває.

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Автор: Ольга Музика