На Хмельниччині засуджених хрестили у дитячому басейні

Кілька засуджених з Райківецької виправної пройшли обряд хрещення. Сам процес відбувався у дитячому басейні.

Взяти участь у хрещенні погодилися п'ятеро засуджених. 18 жовтня пастор однієї з християнських церков Ростислав Кудін спільно з дияконами допомогли організувати цей процес.

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Цікаво, що водне хрещення відбувалося у предметі, який схожий на дитячий басейн. Це можна побачити на світлинах, які оприлюднили представники Райківецької виправної колонії у соцмережах.

Обряд хрещення пройшли п'ятеро засуджених / Фото Райківецька виправна колонія

Як наголосили представники колонії, засудженим корисно взаємодіяти із релігійними організаціями. Це допомагає стати на шлях перевиховання та духовного зростання в умовах, коли людина ізольована від суспільства. Відповідно результат перебування в колонії буде значно ефективнішим.

Упродовж повномасштабної війни українські військові неодноразово брали в полон окупантів. Видання The Washington Post зробило репортаж з однієї з колоній , де утримують російських бранців. Ставлення до них абсолютно нормальне.

Хрещення, ймовірно, відбувалося у предметі, який схожий на невеликий басейн / Фото Райківецька виправна колонія

Цю ініціативу організували в межах Стратегії реформування пенітенціарної системи до 2026 року. Її мета – вдосконалення різних методів та інструментів щодо перевиховання та ресоціалізації засуджених.

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