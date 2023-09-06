На Хмельниччині зрадник причепив GPS-трекер на об’єкт Укрзалізниці для ракетного удару

В Україні затримали агента ФСБ, який встановлював "GPS-маячок" для наведення російських ракет на об’єкт Укрзалізниці. Зловмисника піймали "на гарячому".

Зловмисника затримали на Хмельниччині. Тепер йому загрожує довічне ув’язнення.

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СБУ затримала "на гарячому" агента ФСБ

Як стало відомо, чоловік готував ракетний удар по одному зі стратегічно важливих об’єктів Укрзалізниці на території Хмельницької області. Для цього він намагався встановити GPS-трекер біля заздалегідь визначеної окупантами цілі.

За сигналами "маячка" зловмисник планував скоригувати свої ракети для ураження інфраструктурного об’єкта.

У разі успішного виконання ворожого завдання російський агент сподівався отримати грошову винагороду від свого "куратора" з ФСБ. Гроші мали надійти фігуранту на його банківську картку,

– розповіли правоохоронці.

У підсумку співробітники СБУ затримали зловмисника просто під час спроби встановити електронний пристрій. Затриманим виявився мешканець Славути, якого навесні цього року дистанційно завербував кадровий співробітник "кримського" управління ФСБ.

Під час обшуку за місцем проживання затриманого виявлено ноутбук, банківські картки, мобільні телефони та SIM-карти із доказами злочинних дій.

Що загрожує зловмиснику

Наразі чоловіку повідомили про підозру за статтею про державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану. Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.

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