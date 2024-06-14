На Хмельниччині знову чути вибухи після тривоги через "Кинджал"

14 червня 2024, 06:13
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На Хмельниччині прогриміли вибухи під час повітряної тривоги зранку 14 червня. До цього моніторингові канали попередили про пуски "Кинджалу".

Вибух стався фактично відразу після оголошенн тривоги, о 06:09.

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"На Хмельниччині чутно звуки вибухів", – повідомили кореспонденти Суспільного.

Зауважимо, що це повторні вибухи на Хмельниччині сьогодні. Уночі ворог уже атакував область – вперше вибухи прогриміли близько 2:30 у Староконстянтинові. 

Автор: Анастасія Лукашевська