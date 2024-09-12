Хмельницька область чує вибухи: Старокостянтинів під атакою "Шахедів"

Вибухи у Хмельницькій області пролунали вночі 12 вересня. Повітряні сили попередили про атаку "Шахедів" на регіон.

Зокрема, мовиться про Старокостянтинів. Місто неодноразово було ціллю повітряних атак ворога.

Хронологія ночі "Шахеди" досягли Київщини та інших областей: де лунає тривога

"Шахеди" атакували Хмельницьку область 12 вересня: що відомо

Повітряну тривогу в Хмельницькій області оголосили о 01:52, коли стало відомо з повідомлення Повітряних сил, що туди прямують ударні дрони ворога, зокрема "Шахеди".

О 03:09 Повітряні сили попередили жителів Старокостянтинова про загрозу та закликали йти в укриття. А Суспільне написало про звуки вибухів, які чують місцеві.

Моніторингові спільноти зауважили, що атака порівняно масована – на Старокостянтинів летять до десятка дронів, які атакували кількома хвилями.

Зауважмо, що цієї ночі вибухи під час атаки "Шахедів" чули у Полтавській області, у Київській області, в самій столиці та на Сумщині. Там у Конотопі влада повідомила про кілька прильотів, які мали наслідки – влучання в інфраструктуру та вимкнення у місті води й світла.