На Хмельниччині пролунали вибухи

Російська армія продовжує атакувати мирні українські міста з повітря. Зокрема, вибухи знову прогриміли у Хмельницькій області.

Вночі проти 3 жовтня армія Росії запустила ударні дрони типу "Шахед" по Україні. На Хмельниччині чули вибухи.

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В Хмельницькій області гучно

Про звуки вибухів у Хмельницькій області повідомили кореспонденти Суспільного о 01:36. Перед цим Повітряні сили інформували про рух ударних безпілотників на регіон.

Наразі невідомо жодних деталей стосовно вибухів. Місцева влада поки не коментувала їх. Моніторингові спільноти пишуть про загрозу для Старокостянтинова.

Пам'ятайте, під час повітряних тривог потрібно перебувати в укриттях або хоча б скористатись правилом двох стін. Звичайна обережність може зберегти життя, тож не варто нехтувати власною безпекою.

Повітряна тривога у Хмельницькій області триває з 01:11.

Раніше про вибухи повідомляли у Київській області та у Харкові. Харківську область ворог атакував 5 КАБами, там 10 людей постраждали.