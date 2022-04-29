Хмельницька ОВА повідомила про ракетний удар у Шепетівському районі
29 квітня 2022 , 00:04Читать новость на русском
Джерело:телеграм Сергія Гамалія
Росіяни завдали ракетного удару по Шепетівському районі на Хмельниччині. Снаряд ворога влучив в інфраструктурний об'єкт.
Голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій повідомив про ракетний обстріл росіян. Ворожий снаряд впав у Шепетівському районі.
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Обстріл Хмельниччини
За словами Гамалія, ракета росіян влучила в інфраструктурний об'єкт. ДСНС вже вдалося погасити пожежу, яка виникла внаслідок влучання ворожого снаряду.
Усі наслідки влучання ракети в об'єкт ще вивчаються та з'ясовуються.
Обстріли України
Під час візиту генсека ООН до Києва окупанти обстріляли столицю. Відомо про 10 постраждалих. Також під ракетним вогнем ворога опинився Фастів.
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