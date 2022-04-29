Хмельницька ОВА повідомила про ракетний удар у Шепетівському районі

29 квітня 2022 , 00:04
Читать новость на русском

Джерело:

телеграм Сергія Гамалія

Росіяни завдали ракетного удару по Шепетівському районі на Хмельниччині. Снаряд ворога влучив в інфраструктурний об'єкт.

Голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій повідомив про ракетний обстріл росіян. Ворожий снаряд впав у Шепетівському районі. 

Читайте також Генсек ООН шокований ракетним ударом по Києву під час його візиту, – BBC

Обстріл Хмельниччини

За словами Гамалія, ракета росіян влучила в інфраструктурний об'єкт. ДСНС вже вдалося погасити пожежу, яка виникла внаслідок влучання ворожого снаряду. 

Усі наслідки влучання ракети в об'єкт ще вивчаються та з'ясовуються. 

Обстріли України 

Під час візиту генсека ООН до Києва окупанти обстріляли столицю. Відомо про 10 постраждалих. Також під ракетним вогнем ворога опинився Фастів. 

Дивіться також – Медведєв в страху через поставки зброї Україні

 

 

Автор: Ярослав Сиваківський