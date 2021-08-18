Хмельницький накрила сильна злива: пішоходи брели по воді – фото, відео

У Хмельницькому вирувала негода. Потужна злива фактично затопила місто. Вітер валив дерева, а вулиці засипав град.

Будинки та вулиці підтопило, тож пішоходи були по коліна у воді. У місті були проблеми з електрикою та транспортом.

До речі Від потужного буревію постраждала Буковина, вітер ламав дерева як сірники: фото й відео

Зливу супроводжував шквал та град

Негода накрила місто 17 серпня близько 17:00. Стихія перетворила деякі вулиці на річки. Наприклад, затопило частину вулиці Панаса Мирного. Біля озера вода повністю заповнила дорогу й потоком стікала у водойму.

Крім зливи, у Хмельницькому був потужний град та шквал. У результаті ввечері зламались світлофори на перехресті вулиць Подільської та Соборної. "Попливла" вулиця Вайсера, повідомляє "Поділля News".

Негода у Хмельницькому / Фото "Є":

Затопило підвали

Через зливу у Хмельницькому підтопило 5 підвалів житлових будинків, інформує ДСНС. Вітер звалив 16 дерев. Рятувальники відкачали понад 2 тисячі квадратних метрів води.

Потужна злива у Хмельницькому, дивіться відео:

На початку серпня Хмельницький теж затопило

Сильна злива та град накрили Хмельницький також 4 серпня. Найбільше постраждала вулиця Зарічанська.

Невеликий град місцями змінювався на крижані кульки розміром зі сливку. Шквальний вітер сягав 15 метрів на секунду. Підземні переходи були затоплені.