У Хмельницькій області пролунали потужні вибухи: там працює ППО

У Хмельницькій області пізно ввечері 28 листопада пролунали потужні вибухи. До цього у регіоні оголошували повітряну тривогу.

Там була небезпека атаки російськими безпілотниками типу "Шахед", по яких відпрацювали наші захисники неба. 24 Канал закликає жителів області не виходити з укриттів до кінця відбою, адже це може вберегти життя та полегшити роботу нашим військовим.

До теми На Київщині працює ППО: групи "Шахедів" – у повітряному просторі України

У Хмельницькій області були гучні звуки

Повітряні сили оголосили тривогу у Хмельницькій області близько 21 години 12 хвилин. Тоді повідомляли про чергову російську небезпеку з неба.

Декілька груп (ударних БпЛА – 24 Канал) з північної та південної сторони Вінницької області в напрямку Хмельниччини,

– сказали у Повітряних силах.

У моніторинговому телеграм-каналі Monitor розповіли, що одна з груп "Шахедів" близько 21 години 39 хвилин перебувала на межі Хмельницької області й рухалася курсом на Захід.

Близько 22 години у Monitor попередили про небезпеку жителів Старокостянтинова у Хмельницькій області. Там наголосили, що групи безпілотників рухаються у напрямку міста.

Зрештою моніторингові телеграм-канали близько 22 години 2 хвилини повідомили про вибухи у Хмельницькій області.

"Хмельницька область. ЗМІ повідомляють про вибухи. Будьте обережні!", – мовиться у дописі каналу.

Підтвердив роботу ППО і перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін. Він попросив громадян залишатися в укриттях.

Станом на 22 годину 19 хвилин повітряна тривога у Хмельницькій області триває. Моніторингові канали наголошують, що безпілотники покинули територію міста Старокостянтинів і рухаються до Шепетівського району області.

Моніторингові телеграм-канали близько 22 години 23 хвилини повідомили, що у Старокостянтинові пролунали вибухи.

У телеграм-каналі Monitor зазначили, що основна маса ударних БпЛА прямує на Північний Захід Хмельниччини повз Старокостянтинів. Зокрема, їхній вектор руху на населені пункти Шепетівка і Славуту.

Раніше вибухи чули у Київській області

Російські загарбники 28 листопада знову пускали по Україні свої безпілотники типу "Шахед". Близько 21 години вибухи пролунали у Київській області.

У Київській ОВА наголосили, що всі звуки пов'язані з роботою ППО по ворожих об'єктах. Жителів області закликали не ігнорувати сирени та перебувати в укриттях.

Через десять хвилин у Київській області знову пролунали вибухи. Вже о 22 годині 11 хвилин у Київській області пролунав відбій повітряної тривоги.