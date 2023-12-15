У Хмельницькій області двічі лунали вибухи: там повідомляли про роботу ППО

Російські загарбники ввечері 14 грудня та в ніч на 15 грудня запустили безпілотники типу "Шахед" по Україні. Пізно вночі вибухи пролунали у Хмельницькій області.

Там повідомляли про роботу протиповітряної оборони. 24 Канал закликає жителів області прямувати в укриття, адже це може врятувати життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

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Що відомо про вибухи у Хмельницькій області

Повітряні сили 14 грудня близько 23 години 38 хвилин повідомили, що російські безпілотники типу "Шахед" зафіксували у Вінницькій та Хмельницькій області. Вони рухалися на захід.

Увага! "Шахеди" на Хмельниччині та Вінниччині – у напрямку Старокостянтинова!

– мовиться у дописі Повітряних сил.

Уже 15 грудня близько 0 години 29 хвилин перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін розповів про роботу протиповітряної оборони в одному з районів області.

"Шепетівський район. Працюють сили ППО. Залишайтесь в укриттях!" – повідомив він.

Через два десятки хвилин Тюрін повідомив про другі вибухи у Хмельницькій області. Цього разу вони лунали у Хмельницькому районі, де також працювала українська протиповітряна оборона.

Станом на 0 годин 49 хвилин повітряна тривога в області триває. Наразі достеменно невідомо, чи є постраждалі внаслідок ворожої атаки й чи є пошкодження у Хмельницькій області.

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Повітряна тривога почала лунати в Херсонській та Миколаївській областях 14 грудня близько 19 години 56 хвилин. Тоді військові повідомляли про рух російських безпілотних літальних апаратів типу "Шахед".

Уже через годину у Миколаївській області пролунали гучні вибухи. Там повідомляли про роботу ППО.

Далі тривога почала ширитися за вектором на північні та західні області. Наразі форпостом для російських "Шахедів" є Хмельницька область.