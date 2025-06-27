У Хмельницькій області вибухи

Уночі 27 червня в Хмельницькій області оголосили повітряну тривогу через запуск "Кинджалів". У місті Старокостянтинів місцеві жителі повідомили про звуки вибухів.

Про це повідомляють кореспонденти Суспільного, передає 24 Канал. На тлі активності ворожих БпЛА та запуску "Кинджалів", сили протиповітряної оборони, ймовірно, відкрили вогонь по цілях.

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Вибухи в Хмельницькій області

Офіційної інформації про наслідки наразі немає.

Мешканців закликають залишатися в укриттях та слідкувати за повідомленнями від обласної військової адміністрації та Повітряних сил.

Зокрема, місцеві повідомили про звуки вибухів у Старокостянтинові.

Повітряну тривогу в області оголосили о 01:00.

Варто зауважити, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

До слова, незадовго до цього вибухи пролунали у Київській області та у місті Київ. В обласній військовій адміністрації повідомляли про рух ворожих безпілотників та ракет, внаслідок чого по них почали роботу сили протиповітряної оборони.