Жінка, яка вибила вікна в бусі ТЦК на Хмельниччині, заплатить штраф: яку суму призначив суд

У Хмельницькій області 29 березня жінки напали на бус співробітників ТЦК, а одна з "хуліганок" – вибила вікна. Тепер зловмисниця має заплатити штраф за свої дії.

Відповідне рішення ухвалив Ізяславський районний суд Хмельницької області. Щоправда, штраф за напад та пошкодження автівки військових смішний – усього 85 гривень.

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Суд призначив штраф

Мережею 29 березня почали ширитися кадри, як жінки оточили автомобіль кольору хакі з позначкою білого хреста. Вони кричали й, вочевидь, були незадоволені "мобілізаційною діяльністю" працівників ТЦК. Одна з жінок схопила палицю й почала бити по автівці. Унаслідок її дій на бусі було вибите скло.

З інформації у судових реєстрах стало відомо, що нападниця – машиністка з прання білизни Кунівського закладу дошкільної освіти "Берізка". Саме вона біля місцевого будинку культури пошкодила вікна в автомобілі Mercedes-Benz, яким пересувалися військові.

У суді вже розглянули цю справу й винесли вирок порушниці. Так, жінку звинуватили у дрібному хуліганстві (стаття 173 Кодексу про адміністративні правопорушення). На засіданні порушниця визнала провину й щиро розкаялася, а також попросила суд врахувати її "важкий емоційний стан". Жінка пояснила, що її син – мобілізований, тому вона постійно переймається за його долю.

Порушниця також заявила, що у майбутньому не вчинятиме протиправних дій. Суд повністю визнав провину жінки й призначив штраф у розмірі 85 гривень. До слова, потерпіла сторона вимагала найсуворішого покарання – адміністративного арешту до 15 діб. Окрім штрафу, працівниця дитячого садка також заплатить 605 гривень 60 копійок судового збору.

На працівників ТЦК напали, коли вони проводили оповіщення громадян

У службі зв'язків з громадськістю Хмельницького обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки увечері 29 березня відреагували на інцидент. Там заявили, що на військових напали, коли вони проводили заходи щодо оповіщення військовозобов'язаних громадян. У ТЦК підтвердили, що внаслідок нападу було пошкоджено службовий автомобіль, а тому закликали правоохоронців до справедливих дій.

Переконані, що правоохоронні органи повно та всебічно проведуть розслідування та нададуть об’єктивну правову оцінку діям вказаних осіб,

– наголосили в ТЦК.

У пресслужбі також нагадали, що за перешкоджання проведення заходів з мобілізації передбачено кримінальну відповідальність – від 5 до 8 років позбавлення волі.