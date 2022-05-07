Інформація про вибухи на Хмельниччині з'явилася в соціальних мережах і телеграм-каналах 7 травня, після оголошення повітряної тривоги практично у всіх областях України.

Утім, як зазначає очільник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій, інформація наразі залишається непідтвердженою. Про це він написав о 15:54 у своєму телеграм-каналі.

Читайте також В Одесі лунають вибухи: залишайтесь в укриттях

У Хмельницькій ОВА спростували інформацію щодо вибухів в області

Приблизно об 14:55 стало відомо про вибухи на Миколаївщині, Сумщині та Хмельниччині. Районна військова адміністрація Миколаєва підтвердила інформацію. Дані щодо вибухів у двох інших населених пунктах очікували підтвердження.

Згодом Держприкордонслужба розповіла про ракетний удар по Сумщині. Під обстріли з повітря потрапили території Миропільської та Хотінської громад. Удар було завдано ракетами "повітря – земля". Вороги двічі завдали ракетно-бомбовий удар. За даними Державної прикордонної служби України, ймовірно парою літаків Су-35.

Новини щодо Хмельницького залишалися непідтвердженими, доки на зв'язок не вийшов Сергій Гамалій. Він проінформував містян, що на території області все спокійно.

Інформація в соціальних мережах і телеграм каналах щодо вибухів в Хмельницькій області зараз не підтверджена,

– написав він.

Ракетні удари по Україні: дані за 7 травня Вибухи пролунали і в Одесі, де наразі працює ППО та бойова авіація. Це вже друга атака росіян на Одесу за сьогодні. Близько 11:38 в області уже оголошували повітряну тривогу під час якої стались вибухи. Ворог випустив по населеному пункті відразу 4 ракети. Зранку 7 травня росіяни випустили ракету над Полтавською областю. Спрацювала протиповітряна оборона, яка вберегли місцевих жителів від удару. У Харківській області зафіксовано ракетний удар по Краснограду. Внаслідок обстрілу було пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури, навколишні будівлі та автомобілі. Нагадаємо. У Міноборони повідомили, що У Міноборони повідомили, що ворог може влаштувати низку провокацій на 9 травня . Саме тому в деяких населених пунктах через загрозу введуть посилену комендантську годину. Крім того, місцева влада рекомендує українцям ховатися в укриттях під час повітряної тривоги та перебувати там до закінчення небезпеки.

Варто знати – ЗСУ відчайдушно відбили 2 атаки ворога на Донеччині: дивіться відео