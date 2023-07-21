Намагався нишком винести в пакеті: у митрополита УПЦ МП знайшли 2 мільйони готівки "заощаджень"

У Хмельницькому у сховку Свято-Покровського соборі Хмельницького виявили майже 2 мільйони гривень. Колишній керівник Хмельницької єпархії УПЦ (МП) митрополит Антоній (Фіалко) намагався приховано винести гроші.

Депутат Хмельницької міської ради Віталій Підгайчук повідомив, що в сховку було знайдено пачки невідомих грошей. За його інформацією, комісія нарахувала близько 2 мільйонів гривень.

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Митрополит намагався винести гроші в пакеті

Віталій Підгайчук розповів, що громада хоче передати всі кошти на офіційний рахунок ЗСУ.

Як пише Суспільне, за попередньою домовленістю із ревізійною комісією, що стежить за передачею майна собору Православній церкві України (ПЦУ), 20 липня митрополит мав забрати з єпархіального будинку особисті речі.



У колишньому храмі УПЦ МП знайшли майже 2 мільйони готівки / Фото Украина Сейчас

Голова ревізійної комісії Ярослав Каюк розповів, що серед "особистих речей" митрополита і була сумка з великою сумою готівки. Повідомляється, що в переліку майна, яке належить Антонію і яке погодила комісія, гроші не згадувалися.

Коли він збирав свої особисті речі, голова та члени ревізійної комісії помітили, що він з якимось великим фіолетовим пакетом рухається до виходу з приміщення. За підрахунками комісії, у пакунку був 1,8 мільйона гривень,

– розповів Ярослав Каюк.

Адвокати Антонія кажуть, що це нібито заощадження митрополита

Адвокат митрополита Роман Касюк, пояснюючи походження грошей, заявив, що це, мовляв, особисті заощадження Антонія за 30 років на посаді митрополита.

За його словами, гроші були сховані, бо священник нібито боявся, що їх вкрадуть.



У митрополита в Хмельницькому знайшли майже 2 мільйони гривень / Фото Украина Сейчас

"Коли ми проводили огляд даного приміщення, ні про які кошти не було мови. Коли ми зайшли в приміщення, громадянин Фіалко і його представники хаотично ходили по приміщенню. Було видно, що вони стурбовані, тому що метушливо ходили в різні кути", – розповів Каюк.

Ярослав Каюк зазначив, що ревізійна комісія викликала поліцію.

Що відомо про перехід Свято-Покровського собору до ПЦУ