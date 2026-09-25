О 09:14 для Хмельницького району оголосили загрозу безпілотників.

Що відомо про вибухи в Хмельницькому?

Близько 09:33 жителі Хмельницького могли почути вибухи. За кілька хвилин для регіону дали відбій.

Наразі інформації про наслідки немає.

Зауважимо, що Повітряні сили не повідомляли про рух дронів у напрямку Хмельниччини.

Водночас глава ОВА Сергій Тюрін попереджав, що сьогодні в межах Хмельницької громади заплановані військові навчання. "Може бути гучно з 09:00 до 17:00", – уточнив чиновник.

Напередодні внаслідок атаки у Шепетівському районі пошкоджено фасад та вікна житлового будинку. Інформація щодо постраждалих чи загиблих не надходила.

Які наслідки атаки в інших регіонах?

Вранці ворог завдав удару по житловому будинку в Печерському районі Києва. Внаслідок влучання в багатоповерхівку на рівні 9 – 10 поверхів сталися пожежа та руйнування. Загинув 14-річний хлопчик.

В Одеському районі пошкоджена будівля поштового терміналу, який вже був під прицілом ворога. За іншими локаціями пошкоджені складські приміщення, виникла пожежа.

В Одесі через російську атаку виникла пожежа у приватному житловому будинку. Відомо про одну загиблу жінку та постраждалого чоловіка.

У результаті обстрілу Запоріжжя пошкоджено лікувальний заклад. Рятувальники разом із персоналом евакуювали з поверхів 7 пацієнтів, зокрема маломобільних людей, та ліквідували пожежу в одному з відділень. Також руйнувань зазнали багатоповерхівки, гаражі й автівки за іншими адресами.