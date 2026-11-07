Росіяни вдарили безпілотником по житловому району Хмельницького

У суботу, 7 листопада, Росія атакувала Україну БпЛА. У Хмельницькому прогриміли вибухи.

Про це повідомляє голова Хмельницької ОДА Сергій Тюрін.

Яка ситуація у місті?

У суботу, 7 листопада, Росія завдавала ударів по українських містах безпілотниками. Близько 21:27 Повітряні сили повідомили, що на місто летів реактивний дрон з південного сходу.

О 21:32 місцеві жителі почули звуки вибухів.

Згодом Сергій Тюрін повідомив наслідки атаки. Російський безпілотник атакував житлову забудову Хмельницького. Унаслідок удару пошкоджено приватні будинки, а в багатоповерхівках вибило вікна. Одна людина дістала травми, однак госпіталізація їй не знадобилася.

За попередньою інформацією, після атаки пожежі не виникло. На місці уточнюють наслідки удару.

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Зазначимо що ввечері 7 листопада російські військові також запустили ударні БпЛА на Вінниччину. Близько 21:12 Повітряні сили ЗСУ повідомили про рух реактивного БпЛА в напрямку Вінниці з півдня. Після цього в області пролунали вибухи.

Інформації про наслідки атаки та можливі руйнування наразі немає. Повітряна загроза для регіону може зберігатися.

Мешканців Вінниччини закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Перебувайте в укриттях до офіційного повідомлення про відбій небезпеки. Не знімайте та не публікуйте роботу української протиповітряної оборони й місця можливих влучань.