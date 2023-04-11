На Великдень у Хмельницькому скоротять комендантську годину
11 квітня 2023, 17:23Читать новость на русском
Джерело:Хмельницька ОВА
У пасхальну ніч на Хмельниччині буде комендантська година. Однак її скоротять на декілька годин.
Про це повідомили в Хмельницькій ОВА. Відповідний наказ підписав перший заступник начальника обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.
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Комендантська година на Хмельниччині на Великдень
У ніч з 15 на 16 квітня у Хмельницькій області комендантська година встановлена з 00:00 до 03:00.
Рекомендуємо усім утриматися від масових скупчень. Не нехтуйте своєю безпекою! У ці святкові дні будемо молитися за якнайшвидшу перемогу. Бажаємо всім мирних та світлих свят!
– зазначили у відомстві.
Нагадаємо, комендантська година – це визначений урядовим наказом час, протягом якого громадяни мають дотримуватися певних правил.Зверніть увагу! Де та скільки триває комендантська година – читайте за посиланням.
Чи будуть у Львові нічні богослужіння на Великдень
- Через повномасштабну війну та комендантську годину, яка триває у Львові, традиційні нічні Великодні богослужіння не відбуватимуться.
- Керівники християнських конфесій міста спільно домовились, що з 00:00 по 05:00 годину, поки у Львові триває комендантська година, богослужіння не відбуватимуться.
- Керівник пресслужби Львівської Архиєпархії УГКЦ також рекомендувала усім парафіяльним громадам дотримуватись комендантської години.
- Львівська міська адміністрація подякувала керівникам християнських конфесій за розуміння. Всі Богослужіння відбудуться до початку комендантської години, а ранкові Богослужіння вже розпочнуться після комендантської години.