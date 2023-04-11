На Великдень у Хмельницькому скоротять комендантську годину

У пасхальну ніч на Хмельниччині буде комендантська година. Однак її скоротять на декілька годин.

Про це повідомили в Хмельницькій ОВА. Відповідний наказ підписав перший заступник начальника обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

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Комендантська година на Хмельниччині на Великдень

У ніч з 15 на 16 квітня у Хмельницькій області комендантська година встановлена з 00:00 до 03:00.

Рекомендуємо усім утриматися від масових скупчень. Не нехтуйте своєю безпекою! У ці святкові дні будемо молитися за якнайшвидшу перемогу. Бажаємо всім мирних та світлих свят!

– зазначили у відомстві.

Нагадаємо, комендантська година – це визначений урядовим наказом час, протягом якого громадяни мають дотримуватися певних правил.

Чи будуть у Львові нічні богослужіння на Великдень

Через повномасштабну війну та комендантську годину, яка триває у Львові, традиційні нічні Великодні богослужіння не відбуватимуться.

Керівники християнських конфесій міста спільно домовились, що з 00:00 по 05:00 годину, поки у Львові триває комендантська година, богослужіння не відбуватимуться.

Керівник пресслужби Львівської Архиєпархії УГКЦ також рекомендувала усім парафіяльним громадам дотримуватись комендантської години.

Львівська міська адміністрація подякувала керівникам християнських конфесій за розуміння. Всі Богослужіння відбудуться до початку комендантської години, а ранкові Богослужіння вже розпочнуться після комендантської години.