У Хмельницькому затримали "терориста"-нелегала з Росії

Правоохоронці заарештували нелегала, що перебував у міжнародному розшуку. Його підозрюють у неправдивому повідомленні про акт тероризму і замах на вбивство

Росіянина затримали оперативники відділу міграційної поліції із карним розшуком поліції. Правопорушник використовував чужі документи.

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Затриманий 30-річний чоловік привласнив анкетні дані та документи свого брата-близнюка. На підставі цього йому вдалося потрапити до України.

Який стан справи

Правоохоронці провели обшук у квартирі в Хмельницькому, де проживав нелегал. Вони вилучили всі документи.

Наразі чоловік перебуває у слідчому ізоляторі. Проти нього вже відкрили кримінальне провадження за статтею привласнення документів. Ще тривають слідчі дії.

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