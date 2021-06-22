Готовність захищати Батьківщину – риса всіх поколінь українців, – Хомчак

Руслан Хомчак вшанував загиблих у Другій світовій та відзначив одвічну готовність громадян України захищати свою Батьківщину.

Про це головнокомандувач Збройних сил повідомив 22 червня під час звернення з нагоди Дня скорботи і вшанування пам'яті жертв війни.

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Прагнення до свободи та готовність захищати свою Батьківщину є рисою всіх поколінь українців. Як у минулому кривавому, столітті, так і сьогодні ми стоїмо на варті спокою та миру,

– зазначив генерал-полковник.

Він наголосив: "Схиляємо голови перед мужністю і нескореністю нашого народу, який знайшов в собі сили вистояти й вижити, який піднявся на бій та продовжує стійко і самовіддано відстоювати незалежність та територіальну цілісність України".

Боротьба за Незалежність

Руслан Хомчак нагадав, що 22 червня 1941 року розпочалася німецько-радянська війна, в якій загинув кожен п'ятий українець. У 2014 році Росія тимчасово окупувала Крим і розв'язала війну на території Донецької та Луганської областей.

Як і наші діди та прадіди, ми вимушено взяли до рук зброю та розпочали нову боротьбу за Незалежність нашої держави,

– зауважив головнокомандувач ЗСУ.

Вшановуємо пам'ять українців

Генерал-полковник додав, що День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни не дозволяє нам забувати загиблих у боях, закатованих у нацистській неволі, померлих у тилу від голоду та поневірянь.

Ми вшановуємо пам'ять синів і дочок українського народу, їх подвиг та жертовність. Наше завдання – берегти пам'ять про тих, хто вистояв і тих, хто пав жертвою обох тоталітарних кривавих систем,

– підсумував він.

Бойові дії на території України тривали з 22 червня 1941 року до кінця листопада 1944 року. З 22 липня по 18 грудня 1942 року територія України була повністю окупована військами нацистської Німеччини та її союзників.

Війна на Донбасі: що відомо

Протягом минулої доби, 21 червня, російські окупаційні війська 14 разів порушили режим тиші на Донбасі.

Бойовики гатили зі заборонених мінометів, гранатометів і кулеметів. Унаслідок ворожих атак жоден захисник України не постраждав.

З початку поточної доби, 22 червня, найманці Росії тричі обстрілювали позиції бійців ЗСУ, на щастя, без втрат.

Український народ 22 червня вшановує пам'ять мільйонів співвітчизників, життя яких обірвала війна.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу