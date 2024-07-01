Зеленського запитали, чи справді Байден хоче перемоги України у війні: що відповів президент

Для Америки та Європи важливо, щоб Україна перемогла у війні з Росією. Водночас в України та західного світу може бути різне відношення до слова "перемога".

Наразі важливо не допустити руйнацій повністю України й усього українського. Про це розповів Володимир Зеленський у своєму новому інтер'ю.

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Чи зацікавлений Захід у перемозі

У президента запитали, чи справді Джо Байден хоче перемоги України.

Так. Я думаю, що для нього (Байдена, – 24 Канал) це важливо. Я думаю, що для Америки важливо, і для Європи, для багатьох країн, які вкладаються в захист, для них важливо, щоб Україна перемогла. Просто у нас може бути різне відношення до слова "перемога",

– відповів глава держави.

За словами Зеленського, для Заходу головна перемога полягає в тому, щоб не дати окупувати Україну та поставити Путіна на місце. Водночас всі бояться, що Росія розвалиться, що буде з Росією без Путіна, чи може вона залишитися такою, якою вона є, а не ще гіршою.

Президент наголосив, що не підтримує такі побоювання світових лідерів та наголосив, що "у нас різне розуміння перемоги".

Сатисфакція потрібна. Потрібна справедливість. Як ми повинні дивитись в очі всім цим людям, які втратили близьких і рідних, якщо ми не отримаємо цієї сатисфакції. Україні треба і після війни і після перемоги залишитись об'єднаною нацією. Це дуже важливий момент,

– підкреслив Володимир Зеленський.

За словами президента, Україна потребує "реальної перемоги" та колективного захисту країни.