Хоче бути посередником: Ердоган знову запропонував співпрацю Росії та Україні

Турецький президент Реджеп Ердоган вкотре сказав, що може бути посередником між Україною і Росією через стягнення російських військ біля українських кордонів. Він продовжує стежити за розвитком подій.

Формат співпраці з Ердоганом може бути будь-яким. Президент Туреччини зазначив, що хоче зменшити напруженість між Росією та Україною.

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"Ми готові надати нашу підтримку для деескалації напруженості, яка загострилася в останні тижні, і налагодити діалог", – сказав Ердоган.

За згодою обох сторін ми можемо запропонувати сприяння, посередництво або підтримку в будь-якому бажаному форматі, – додав він.

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