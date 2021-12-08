Хоче бути посередником: Ердоган знову запропонував співпрацю Росії та Україні

8 грудня 2021 , 16:45
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Джерело:

Sabah

Турецький президент Реджеп Ердоган вкотре сказав, що може бути посередником між Україною і Росією через стягнення російських військ біля українських кордонів. Він продовжує стежити за розвитком подій.

Формат співпраці з Ердоганом може бути будь-яким. Президент Туреччини зазначив, що хоче зменшити напруженість між Росією та Україною.

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"Ми готові надати нашу підтримку для деескалації напруженості, яка загострилася в останні тижні, і налагодити діалог", – сказав Ердоган.

За згодою обох сторін ми можемо запропонувати сприяння, посередництво або підтримку в будь-якому бажаному форматі, – додав він.

Ердоган хоче бути посередником між Росію та Україною: що відомо

  • Речник Реджепа Ердогана Ібрагім Калин сказав, що Туреччина проти підвищення напруженості між Росією та Україною.
  • Заява Туреччини пролунала після того, як президент Володимир Зеленський передав Кремлю через Ердогана список полонених, яких ув'язнила Росія.
  • Туреччина готова надати майданчик для діалогу та співпраці, а також сприяти перемовинам.
  • Росія виступила категорично проти таких пропозицій. Пояснюють це тим, що "Москва не учасниця конфлікту на Донбасі".
  • Речниця російського міністерства закордонних справ Марія Захарова сказала, що краще б Ердоган "вмовив" Київ вести переговори з бойовиками.
Автор: Марія Масюк