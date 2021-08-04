Хочемо зрозуміти, що змусило ветерана АТО піти з гранатою в уряд, – Монастирський
Джерело:фейсбук Дениса Монастирського
Ветерану війни, який з гранатою намагався захопили Кабінет Міністрів, призначили психіатричну експертизу. Правоохоронці проведуть щодо нього слідчі дії.
Ветерани не можуть порушувати закон
Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський наголосив, що ніхто не має права порушувати закон. Захисники України – не виключення.
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Під час слідства стане зрозуміло, що саме спонукало ветерана війни з Росією, сапера за спеціальністю, взяти в руки гранату та піти до будівлі уряду,
– заявив чиновник.
Він підкреслив, що граната у руках ветерана була бойовою. У випадку підриву могли загинути і травмуватися люди.
Монастирський похвалив правоохоронців, які брали участь у спецоперації. Крім того, він подякував другу нападника Василю, який зробив все для того, щоб нападник склав зброю.
Коротко про захоплення Кабміну
- Зранку 4 серпня ветеран війни Володимир Прохнич прийшов з гранатою до будівлі уряду. Чоловік погрожував її підірвати, бо йому вже все набридло.
- Через це правоохоронці ввели у Києві спецоперацію.
- Чоловіка вдалося затримати після того, як з ним порозмовляв друг. Відомо, що патрульна поліція привезла товариша нападника з іншого кінця Києва. Після інструктажу Василя відправили на розмову з Прохничом
- У Міністерстві внутрішніх справ розповіли, що нападнику загрожує до 15 років в'язниці.