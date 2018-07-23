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"Хочемо реваншу": тренер Гассієва зробив гучну заяву після бою з Усиком

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Тренер Гассієва заявив, що хоче бою-реваншу з Усиком
Тренер Гассієва заявив, що хоче бою-реваншу з Усиком / Фото з відкритих джерел

Тренер росіянина Мурата Гассієва Абель Санчес заявив про бажання провести бій-реванш після поразки від українця Олександра Усика у фіналі Всесвітньої боксерської суперсерії (WBSS).

Про це Санчес розповів у коментарі російському виданню "Известия".

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Також, тренер російського боксера визнав закономірність поразки свого підопічного в бою проти українця Усика.

"На жаль, бій розвивався не так, як ми розраховували. Олександр переграв Мурата. Давайте не будемо загадувати про подальші плани, нам треба проаналізувати цей бій, розібрати помилки, яких ми допустилися", – зауважив він.

Тренер Гассієва зауважив, що поразки – це також частина спортивної кар'єри його підопічного.

Він зазначив, що ураження - це теж частина кар'єри і Гассієв, розуміючи це, готовий працювати, щоб досягати успіхів.

Мурат це розуміє і готовий багато працювати, щоб стати сильнішим. Він молодий, і у нього попереду буде ще багато важливих боїв. Одне можу сказати – ми дуже хочемо реваншу,
– заявив Санчес.

Нагадаємо, уночі проти 22 липня у столиці Росії Москві відбувся фінал Всесвітньої боксерської суперсерії між українцем Олександром Усиком і росіянином Маратом Гассієвим. Бій протривав всі 12 раундів. Ніхто з боксерів не зумів відправити суперника у нокаут, тож все вирішували судді. За одноголосним рішенням суддів перемогу здобув українець Усик

Теги: Новини Росії Новини України Новини спорту Олександр Усик Бокс Усик – Гассієв
Джерело: 24 Канал
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